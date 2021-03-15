منح القائم برئاسة مدينة «القنايات» بالشرقية صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قرارا بتخويل مسئول بمحافظة الشرقية الضبطية القضائية.ونص القرار رقم 1526 لسنة 2021، المنشور في الجريدة الرسمية، بتخويل القائم برئيس أعمال مدينة القنايات، بمحافظة الشرقية، صفة مأموري الضبط القضائي بصفته الوظيفية وفي دائرة اختصاصته، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2020.