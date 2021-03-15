2.8 مليون جنيه تبرعات مبادرة «الناس لبعضهم» في أسوان

مع إطلاق اللواء أشرف عطيى محافظ أسوان الشرارة الأولة لمبادرة "الناس لبعضهم: في ٢٦ مارس من العام الماضى، تزامنًا مع الموجه الأولي لجائحة كورونا، التف حولها جميع أطياف المجتمع الأسوانى.وأوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والمشرف على المبادرة بأن الهدف الرئيسى لهذه المبادرة كان التدخل السريع لدعم حالات العزل المنزلى طبيًا وماديًا ومعنويًا، بجانب دعم العمالة الغير منتظمة، مؤكدة أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بفتح حساب باسم مؤسسة التكافل الاجتماعى وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن، وفور الإعلان عن رقم الحساب توافد أبناء المحافظة للتبرع ضاربين المثل والقدوة في البذل والعطاء ليصل إجمالى التبرعات إلى حوالى 2.8 مليون جنيه ليتم وضع آلية محددة لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجًا بعد توفير أكثر من ألف طن مواد غذائية، بجانب توزيع 3800 بطانية ولحاف مع بناء 19 منزل متضرر، بالإضافة إلى تركيب 259 سقف صاج بالقري والنجوع، وكذا توصيل 134 وصلة مياه.وأضافت غادة أبوزيد بأن المبادرة شملت أيضًا توفير المستلزمات الطبية لحالات العزل المنزلى، وأيضًا صرف 129 روشتة لأمراض مزمنة، علاوة على توزيع 35 كرسي متحرك لذوي الإحتياجات الخاصة ومرضي الشلل الرباعي والمسنين، وكذا تركيب 43 عداد مسبق الدفع وجاري الانتهاء من تركيب 72 عداد أخر، مكملة بأن المبادرة ساهمت أيضًا فى دفع مصروفات لعدد 77 طالب من غير القادرين، وتحويل 169 حالة مرضية لعيادات خارجية في التخصصات المختلفة أو مستشفى أسوان الجامعي مع إجراء جراحات لعدد 16 حالة، فضلًا عن تركيب 3 أجهزة تعويضة لحالات بتر في الساق أو شلل الأطفال.