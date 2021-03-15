رفع 233 حالة إشغال وتحرير 12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.وفى ذات السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة أسفرت عن تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة بكوم حمادة، ورفع ١٤١ حالة إشغال مخالفة بشارع أحمد محرم والجيش وأرض الميرى وسوق سوريا والشاذلى والنفق والأتوبيس بدمنهور.كما تم رفع ٢٨ حالة إشغال طريق بأبوحمص و٦٤ حالة إشغال بشبراخيت.