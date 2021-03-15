تقرير: توقعات بتعافي صادرات الذهب بداية الربع الثاني من 2021

توقع تقرير صادر عن أحد بيوت الخبرة في الذهب، اليوم الإثنين، أن تتعافي صادرات الذهب تدريجيًا بداية من الربع الثاني وتزداد وتيرة التعافي مع بداية الربع الرابع من عام 2021.وأرجع التقرير توقعاته للعديد من الأسباب أهمها؛ الانخفاض التدريجي في معدلات انتشار جائحة كورونا مع نجاح اللقاحات المختلفة، لافتًا إلى أن صادرات الذهب شهدت تأثر كبيرًا نتيجة لانتشار فيروس كورونا والإغلاقات التي شهدتها مختلف دول العالم، حيث حدث شبه ركود بالاقتصاد العالمي مما اضطر معظم البلدان إلى الاتجاه لضخ حزم تحفيز لاقتصادها للخروج من هذه الجائحة والتي كان لها التأثير سلبي كبير على الاقتصاد حول العالم.وأشار تقرير الذهب الأسبوعي، إلى أن الذهب نجح بالارتداد من قاع القناة الهابطة الرئيسية ليحقق قمة بمستويات 1740 دولارًا، والتي فشل في اختراقها ليتذبذب أفقيًا بين قاعة الأخير 1677 و1740 دولارًا.ولفت إلى أن هذه المنطقة تظل صالحة للمتاجرة الأفقية طالما لم ينجح الذهب في اختراق مستويات المقاومة 1740 دولارًا، والتي باختراقها سيدخل منطقة تشبع شرائي ومقاومته الرئيسية في مستويات 1765 دولارًا، والتي نتوقع وجود ضغط بيعي فيها، وبالتالي فإنه يجب مراقبة الذهب في هذه المستويات حيث باختراقها يتحرر كليًا من الضغط السلبي الحالي ليواصل انطلاقته نحو مستويات 1800 دولار.السيناريو العكسيويرى التقرير، أن السيناريو العكسي يتمثل في ثبات الذهب أسفل مستويات 1740 دولار والفشل في اختراقها في هذه الحالة، يتأرجح بعض الوقت بين مستويات 1740 و1677 دولارًا كمنطقة تداول أفقية والثبات أسفل مستويات 1740 دولارًا يُعزز المزيد من الضغط السلبي البيعي، ما قد يضطر البائعون لكسر القاع الحالي 1677 دولارًا والاتجاه لمستويات 1650 ثم 1620 دولارًا.