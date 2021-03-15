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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لمواجهة كورونا.. حملات توعية لـ«الثقافة الصحية» بصحة أسوان (صور)

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:07 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، سلسلة حملات توعية ميدانية على مستوى مراكز المحافظة، للتوعية ضد فيروس كورونا والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشاره، وسرعة التوجه للمستشفى في بداية ظهور الأعراض للوقاية من خطورة المرض والحد من انتشاره.

وشملت حملات التوعية عدد من الأماكن العامة مثل المطاعم والمدارس والمواصلات العامة، بالإضافة للوحدات الصحية والمستشفيات.

ويأتي هذا في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، في تكثيف الرسالة الإعلامية لحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا الفيروس المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد علي مدير الثقافة الصحية بأسوان.

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