محافظ أسوان: فض 46 سوقًا عشوائيًا وغلق 10 قاعات ودور مناسبات

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم فض وغلق 46 سوقًا أسبوعيًا على مستوى مدن وقرى المحافظة، بجانب غلق 10 قاعات ودور مناسبات، بالإضافة إلى غلق 8 سناتر للدروس الخصوصية، فضلًا عن منع إقامة وتنظيم أي سباقات للخيول والمرماح بالقرى لتلافى أي تجمعات أو زحام، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمديريات الخدمية للأستمرار في غلق أي أسواق أسبوعية أو قاعات أو دور مناسبات أوجمعيات أو سناتر دروس خصوصية لم تلتزم بالإجراءات الصادرة للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أي تقصير أو تقاعس، وفى السياق ذاته.ووجه اللواء أشرف عطية المسئولين بالإستمرار بمنظومة التطهير والتعقيم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والكليات الجامعية لتشمل الفصول والقاعات ودورات المياه العمومية والمعامل سواء في اليوم الدراسى أو أثناء فصول التقوية مع الإلتزام بالتباعد وتقليل الكثافات الطلابية، مؤكدًا على ضرورة نشر فرق التطهير بالمنازل والأحياء الشعبية والقرى التي شهدت إصابات بفيروس كورونا، علاوة على تعقيم المباني والمنشآت الحكومية والمواقع الخدمية.وناشد محافظ أسوان المواطنين بالإبلاغ عن إقامة أي أسواق أسبوعية أو عشوائية أو فتح قاعات ودور مناسبات للأفراح وذلك على الخط الساخن رقم 114 بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، وهو الذى يتوازى مع أهمية الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات والأماكن المغلقة، مشيدًا بدور المشاركين في المبادرات المجتمعية والمجموعات الشبابية والتي تعمل في الخطوط الأمامية وخاصة مع حالات العزل المنزلي ونشر الوعى المجتمعى.