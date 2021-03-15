رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: فض 46 سوقًا عشوائيًا وغلق 10 قاعات ودور مناسبات

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم فض وغلق 46 سوقًا أسبوعيًا على مستوى مدن وقرى المحافظة، بجانب غلق 10 قاعات ودور مناسبات، بالإضافة إلى غلق 8 سناتر للدروس الخصوصية، فضلًا عن منع إقامة وتنظيم أي سباقات للخيول والمرماح بالقرى لتلافى أي تجمعات أو زحام، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمديريات الخدمية للأستمرار في غلق أي أسواق أسبوعية أو قاعات أو دور مناسبات أوجمعيات أو سناتر دروس خصوصية لم تلتزم بالإجراءات الصادرة للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أي تقصير أو تقاعس، وفى السياق ذاته.

ووجه اللواء أشرف عطية المسئولين بالإستمرار بمنظومة التطهير والتعقيم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والكليات الجامعية لتشمل الفصول والقاعات ودورات المياه العمومية والمعامل سواء في اليوم الدراسى أو أثناء فصول التقوية مع الإلتزام بالتباعد وتقليل الكثافات الطلابية، مؤكدًا على ضرورة نشر فرق التطهير بالمنازل والأحياء الشعبية والقرى التي شهدت إصابات بفيروس كورونا، علاوة على تعقيم المباني والمنشآت الحكومية والمواقع الخدمية.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بالإبلاغ عن إقامة أي أسواق أسبوعية أو عشوائية أو فتح قاعات ودور مناسبات للأفراح وذلك على الخط الساخن رقم 114 بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، وهو الذى يتوازى مع أهمية الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات والأماكن المغلقة، مشيدًا بدور المشاركين في المبادرات المجتمعية والمجموعات الشبابية والتي تعمل في الخطوط الأمامية وخاصة مع حالات العزل المنزلي ونشر الوعى المجتمعى.

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

الصور

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

image description

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

image description

«سوق الجمعة».. من الحمام الزاجل إلى التماسيح «كله متاح»

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

الأكثر قراءة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة

«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء