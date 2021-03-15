«الصحة»: انتهاء مبادرة حياة كريمة في 6 محافظات غدًا
الإثنين 15/مارس/2021 - 12:05 م
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انتهاء مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" داخل 6 محافظات ( البحر الأحمر - القاهرة - المنيا - البحيرة - الدقهلية - الإسماعيلية).
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تقدم خدمات الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تقدم خدمات الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).