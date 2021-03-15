حبس عاطل للاتجار في العملة بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية، "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذًا من دائرة قسم شرطة العطارين مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على أثناء قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.