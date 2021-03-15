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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لتقليل الفاقد.. تأهيل 1230.166 كيلو متر من الترع

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:59 ص
الترع
الترع
وائل القمحاوى
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تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1230.166 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وتقليل الفاقد منها، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل، بجانب تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، مع تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.

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