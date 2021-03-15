حسن الصغير: تراث الفارابي درة مضيئة للحضارة الإسلامية

قال الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن التراثُ الفكريُّ العبقريُّ لفيلسوفِ الإسلامِ المعلمِ الثاني الحكيمِ أبي نصرٍ محمدٍ ابنِ محمدٍ الفارابيّ علامةً بارزةً ودُرّةً مضيئةً من دُرَرِ التراثِ الحضاريِّ الإسلاميِّ، ذلكم التراثُ الذي كان له أبلغُ التأثيرِ في جوانبَ عدةٍ من العلومِ الإنسانيةِ النظريةِ والتجريبيةِ، في اللغةِ والمنطقِ والفلسفةِ، وفي الموسيقى والطبِّ والحكمةِ والسياسةِ ونظامِ الحكمِ والتشريعِ، وغيرِها من العلوم.وأضاف الصغير في كلمته بمؤتمر "إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية"، أن جهودُهُ الحثيثةُ ومحاولاتُهُ الفكريةُ الخلّاقةُ للتوفيقِ بين منتجاتِ الفلسفةِ العقليةِ اليونانيةِ الأرسطيةِ، وبين معطياتِ الأدلةِ النقليةِ الشرعيةِ الإسلاميةِ، على نحو كان له أبلغُ الأثرِ في استفادةِ الكثيرِ من معاصرِيه وتلامذتِهِ، ثم مَن تلاهم من جهابذةِ الفكرِ والنظرِ في الشرقِ والغربِ، من طرحِه الفكريِّ الفلسفيِّ العبقريِّ في فَهْم جوانبَ كثيرةٍ من معطياتِ النقلِ، وفي درءِ التعارضِ بينَه وبين العقلِ في أكثرِها، على نحو حلت به جدلياتٌ فكريةٌ عويصةٌ في مجالي العقيدةِ والشريعةِ، وهو الأمر الذي توافرت على طرفٍ منهُ بحوثٌ عديدةٌ، سيزخر بها مؤتمرُنًا هذا في أكثرَ من محورٍ من محاورِه.وأوضح أن المؤتمرَ العلميَّ يمثلُ مَحطةً مضيئةً في طريقِ الجهودِ الحثيثةِ التي تبذلُها منابرُ الفكرِ الوسطيِّ في عالمِنا الإسلاميِّ؛ لتصحيحِ الصورةِ التي لا يفتؤ كثيرٌ من المسارعينَ المتحاملينَ في الغرب والشرق إلا أن يظهِروا بها التراثَ الإسلاميَّ أو يرموه بها، وهو من كل ذلك جدُّ براء.