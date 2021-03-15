«الرابح من كورونا».. كيف وصل «تيك توك» إلى مليار مستخدم؟

لا تمر فترة إلا ويزيد عدد مستخدمي تطبيق «تيك توك» الشهير حتى أصبح أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما خلال فترة جائحة فيروس كورونا منذ العام 2020 وحتى الآن، بسبب حالة الغلق العام التي لجأت إليها أغلب الدول.وزاد الإقبال بالفعل على استخدام تطبيق «تيك توك» خاصة أنه كان سببًا في إثارة العديد من القضايا المجتمعية، منذ إطلاقه في عام 2016 من قبل أحد الشركات الصينية، فهو متخصص في مقاطع الفيديو الموسيقية.واتساقًا مع ذلك، أعلنت الشركة المنتجة مؤخرًا أن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى مليار مستخدم، يُنتجون مقاطع فيديو شخصية مع استخدام المؤثرات الصوتية والجرافيك على سواء كان مقطع تمثيلي أو غنائي.وتدل الأرقام التي تخص «تيك توك» على انتشاره السريع مؤخرًا بين تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما رصدته «الدستور في التقرير التالي.في البداية فإن "تيك توك" هو تطبيق اجتماعي ترفيهي، يتيح تسجيل فيديوهات قصيرة مدتها من 30 - 60 ثانية، أساسها هو تزامن المحتوى المسموع مع حركة الشفاه والاستعراض الجسدي، وهو نتاج دمج تطبيق "ميوزيكلي" الشهير.وتنقسم فئات التطبيق؛ الموسيقى والمرح والألعاب والتصوير والرقص واللياقة البدنية والهوايات حتى تجذب أكبر عدد من المستخدمين، وفي ظل انتشار فيروس كورونا بات التطبيق الملجأ الآمن لملايين المُستخدمين.في خلال 6 أشهر فقط، قام ما يقرب من 2 مليار شخص حول العالم تنزيل تطبيق "تيك توك"، وتجاوزت التنزيلات من عليه خلال الربع الأول (ثلاثة أشهر) من العام 2020 نحو 1.5 مليار تحميل من شخص مختلف حول العالم، بمقارنة بعام 2019 الذي وصل في منتصفه إلى 500 مليون عملية تحميل، وانتهى بمليار عملية تحميل وفقًا لـ«Sensor Tower Store Intelligence».على صعيد الدول التي حملت ذلك التطبيق، تصدرت الهند دول العالم بموجب 611 مليون تنزيل خلال الـ6 شهر الماضية، أي نحو 30% من إجمالي التنزيلات عالميًا، وجاءت من بعدها الصين منشأ التطبيق، التي ثبت مواطنيها التطبيق بنحو 196 تنزيل أي 9% من إجمالي التنزيلات عالميًا، وفي المرتبة الثالثة كانت الولايات المتحدة الأمريكية بـ165 تنزيل، بنسبة 8% من إجمالي التنزيلات.معدلات الإنفاق العالمية على ذلك التطبيق ارتفعت 2.5 مرة عن ما قبل جائحة كورونا، فكان الإنفاق للمستخدمين 175 مليون دولار، وأصبح بعد 6 أشهر من الجائحة 456.7 مليون دولار، وذلك بعدما وصل معدل تحميله إلى 1.5 عملية تنزيل.وعن وسيلة التنزيل فأرقام «Tower Store» تقول إن «جوجل بلاي» حقق أعلى معدل تنزيل لتطبيق "تيك توك"، بموجب 1.5 مليار عملية تنزيل، أي 75.5% من إجمالي التنزيلات عبر المواقع والتطبيقات المتاحة على الإنترنت، أما App Store فقد وصلت التنزيلات عليه لأكثر من 495.2 مليون عملية أي 24.5%.وحققت وسائل التنزيل من وراء تطبيق "تيك توك" ملايين الدولارت، حيث حقق App Store نحو 435.3 مليون دولار من مجمل إنفاقات المستخدمين، بينما جوجل بلاي حقق 21.4 مليون دولار من الإيرادات، وجاء في المرتبة الثانية بعد آب استور.وعلى صعيد الدول من حيث الإنفاق، جاءت الصين في المرتبة الأولى، حيث انفقت331 مليون دولار أي 72.3% من إجمالي الإيرادات، ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية بإنفاق 86.5 مليون دولار بنسبة 19% من إجمالي الإنفاق، وأخيرًا بريطانيا التي حققت 9 ملايين دولار بنسبة 2%.بحسب موقع «Businessofapp»، فإن 50% من جمهور تطبيق "تيك توك" تحت سن الـ34 عامًا و26% بين 18-24 عامًا أي من المراهقين، ويقضي المستخدم العادي 52 دقيقة يوميًا ويفتحون التطبيق حوالي 8 مرات يوميًا، كما أصبح التطبيق متاح في 154 دولة حول العالم، وبـ 75 لغة منها العربية.