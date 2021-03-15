ضبط 1705 مخالفات مرورية متنوعة في كفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.وأسفرت الحملات عن ضبط 1705 مخالفات مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ،سيدى سالم،الحامول، بلطيم، دسوق"، فتم ضبط 12 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 14 توك توك، و85 مخالفة انتظار خاطئ، و27 مخالفة سير بدون تراخيص 34 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.