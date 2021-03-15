صعود كفر الشيخ إلى دور الـ16 لدورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

شهدت المباراة الأولى لبطل دوري مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، فوز مركز شباب كفر الشيخ على فريق مركز شباب دشنا "قنا" برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب مركز شباب المنيا، في إطار منافسات دور الـ32 لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.وأوضح محروس، بهذه النتيجة يصعد فريق مركز شباب كفر الشيخ لدور الـ16 بدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، موضحًا نص لائحة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية على مشاركة أصحاب المركز الأول من كل محافظات مصر الـ27، مع اختيار 5 فرق من الـ27 فريقا أصحاب المركز الثاني على مستوى المحافظات ليكتمل عقد دور ال32، الذى سيقام بنظام خروج المغلوب، وستقام مبارياته على ملاعب محايدة، مقدمًا التهنئة لفريق كفرالشيخ لنتيجة اللقاء الاول حاجزًا بطاقة الصعود لدور 16.يذكر أن، مباريات دور الـ32 تقام من 14،16 مارس، ودور ال16 من 21،23 مارس، ودور الثمانية 28، 29 مارس، ونصف النهائي الاول من أبريل، والمباراة النهائية 7 أبريل المقبل.