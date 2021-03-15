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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالى نهطاى يطالبون بتطوير الوحدة الصحية وإنشاء مركز شباب

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:54 ص
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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يعيش أهالي قرية نهطاى، التابعة لمركز زفتى فى محافظة الغربية، حالة من السعادة وذلك عقب البدء الفعلي فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" داخل القرية والعمل على قدم وساق لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث تم الانتهاء من 60% تقريبًا من أعمال حفر وتوصيل الشوارع الرئيسية، وتعد قرية نهطاي هي الأقرب للمدينة وأولى القرى على طريق زفتي طنطا.

وقال أحمد دراج، أحد أهالى القرية، إن أعمال توصيل الغاز داخل القرية تتم على قدم وساق داخل القرية، حيث تم الانتهاء من 60% من توصيل الغاز بالشوارع الرئيسية، وبعد ذلك سيتم التوصيل للشوارع الداخلية والمنازل فى النهاية، موجهًا الشكر للرئيس على إطلاق هذه المبادرة العظيمة والاهتمام بالمواطن البسيط داخل الريف المصرى.

وأضاف دراج، أن الأهالى سعداء بالبدء الفورى فى توصيل الغاز الطبيعى واختيار القرية كقرية أولى لتنفيذ المبادرة بها، موجها الشكر للقائمين على المبادرة والرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه الملحوظ بتطوير الريف المصرى وخلق حياة كريمة لمواطنى الريف الذين ظلوا يعانون لسنوات طويلة.

أما سامح عيده، مدرس بالقرية، فقال إن مطالب أهالى القرية تتلخص فى تطوير الوحدة الصحية، وتحويلها إلى مستشفى متكامل يعمل على مدار 24 ساعة لتخدم آلاف الأسر بالقرية والقرى المجاورة، كما نطالب بإنشاء مركز شباب، مؤكدًا أن نهطاى القرية الوحيدة داخل المركز التى لا يوجد بها مركز شباب، وكذلك رصف الطرق الداخلية والرئيسية، إن القرية ظلت محرومة لسنوات طويلة دون أن يسمع أحد صوتها حتى جاءت المبادرة لتوفر جميع الخدمات التى تحتاجها القرية، موضحًا أن قرية نهطاى قرية كبيرة يتبعها حوالى 10 قرى، وأهم مطالب شبابها توفير مركز شباب وتطوير الوحدة الصحية ورصف الشوارع بعد الانتهاء من الغاز الطبيعى.

يذكر أنه يتم تطوير قرية نهطاى ضمن قرى مركز زفتي، وعددهم 54 قرية و88 تابع لها، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، وتم اختيار مركز زفتى نظرا لنقص الخدمات به لسنوات طويلة.

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