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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

برنامج دعم التعليم الفني ينظم أسبوعا تدريبيا لشباب المنيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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ينظم برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في الفترة من السبت 13 مارس، وحتى يوم الخميس 18 مارس الجاري.

يأتي هذا الأسبوع استكمالا لنجاح أسبوع التعليم الفني الذي تم تنفيذه العام الماضي بمحافظة الغربية، وتأكيدا على أهمية تقوية الشراكات بين البرامج التنموية والوزارات المعنية، تماشيا مع جهود محافظة المنيا في تقديم الدعم للشباب والتشجيع على العمل المهني وزيادة الإنتاج.

وتُركز فعاليات الأسبوع الذي يشرف على تنفيذه الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، على ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف الأسبوع إلى تدريب الشباب الراغب في البدء في مشروعه الخاص على مبادئ ريادة الأعمال والتشبيك بينهم وبين الجهات التمويلية، مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة، لتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وذلك ونظرا لأهمية التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

و افتتح محافظ المنيا فعاليات البرنامج بحضور وائل فراج، مدير الإدارة العامة للهجرة غير الشرعية، وتتناول الجلسات حوار بين الأطراف المعنية المختلفة مثل الوزارات المعنية،والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تقوية العلاقات وبناء الشراكات بين الجهات المختلفة.

وسيتم اختتام فعاليات الأسبوع بملتقى توظيفي بحضور أكبر الشركات والمصانع الموجودة بصعيد مصر، بجانب الجهات الداعمة والمختصة بتمكين الشباب وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والناشئة.

من جانبها، قالت الدكتورة مروة محسن، مدير التدريب، إن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"، هو مشروع ممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بهدف تحسين وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، بما يُلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة توظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتماشى مع تنمية الدولة في الحاضر والمستقبل، كما يسعى البرنامج إلى تحسين صورة التعليم الفني والتدريب المهني في المجتمع.

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