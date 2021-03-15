2.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2020

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، خلال السنة الميلادية 2020، ارتفاعًا ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار، لتسجل نحو 29.6 مليار دولار مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2019، طبقا لبيان صادر عن البنك المركزي.كما أظهرت البيانات ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار، لتسجل نحو 7.5 مليار دولار، مقابل نحو 7.0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.