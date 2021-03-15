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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط كميات من الأسماك الفاسدة بالقليوبية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:49 ص
الأسماك الفاسدة
الأسماك الفاسدة
كتب صلاح حسنى
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شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بها 3،45 طن أسماك يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط مدير مسئول عن مخبز استولى على 129 ألفا و960 جنيها من خلال التلاعب واختراق منظومة الخبز.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين تفيد القيام بحملة أسفرت عن ضبط ثلاجة بدون ترخيص عثر بها على 3،45 طن أسماك ماكريل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كم تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لاستيلائه على مبلغ مالى قدره 129،960 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

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