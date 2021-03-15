«مرسي»: مبادرة التمويل العقاري ستعمل على انتعاش قطاع التشييد والبناء

قال المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن مبادرة التمويل العقاري لدعم محدودي ومتوسطي الدخل لتملك الوحدات السكنية، ستعمل على انتعاش قطاع التشييد والبناء في مصر.وأضاف «مرسي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المبادرة ستنجح في توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل لتملك الوحدات، في ظل التحديات الموجودة بسبب الأثار السلبية لفيروس كورونا على القطاع.وأوضح أن الدولة تستكمل سلسلة المبادرات التي أطلقتها لتنشيط الاقتصاد المصري وتخفيف العبء على المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم في زيادة حجم المشروعات والأعمال والإيرادات والأرباح للشركاتوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أمس الأحد، البنك المركزي، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.