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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيفين جامع: نتوسع في تمويل مشروعات المرأة بالريف والصعيد

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:47 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج دعم وتمكين المرأة لزيادة قدرتها على المساهمة بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا استلزم قيام الحكومة المصرية بأداء استثنائي لاحتواء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن التحرك السريع للدولة والتنسيق بين كافة الهيئات والوزارات الحكومية ساهم فى مواجهة التداعيات المتوقعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف بصفة أساسية دعم مشروعات الشباب والمرأة في مختلف القطاعات الانتاجية، مؤكدة أن العام الحالي سيشهد المزيد من التوسع في تمويل مشروعات المرأة خاصة في المناطق الريفية وفى الصعيد، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والدورات التدريبية للسيدات والفتيات لإكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة، ما يعمل على تمكينهن اقتصاديًا.

وأشارت إلى أن برامج تمكين المرأة لم تكن لتتحقق لولا الجهود التنسيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والتي تعد أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك، بما يساهم في وصول المرأة المصرية للمكانة التي تستحقها على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في سياق الكلمة التى ألقتها نيفين جامع خلال مشاركتها بفعاليات احتفالية المرأة المصرية التي نظمتها جمعية سيدات أعمال مصر 21 برئاسة الدكتورة يمنى الشريدى وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.


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