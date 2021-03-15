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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالتعاون مع 7835 جمعية.. مساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:47 ص
جمعية الأورمان
جمعية الأورمان
وائل القمحاوى
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أعلن اللواء ممدح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من توزيع عدد 200 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة، في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة، وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل.

وأكد مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرا الى أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا، وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء.

وأوضح " شعبان" أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

ولفت إلى أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق 3 حملات خيرية موسمية، وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك، وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.

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