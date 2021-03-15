«الصحة» تكشف خطورة تعرض الأطفال لدخان التبغ (إنفوجراف)
الإثنين 15/مارس/2021 - 11:46 ص
فاتن خديوى - سارة سعودىطباعة
كشفت وزارة الصحة والسكان، فى انفوجراف، عن خطورة تعرض الأطفال لدخان التبغ، مشيرًا إلى ضرورة التوقف عن التدخين لحماية جميع أفراد العائلة.
وأوضحت أن خطورة التبغ على الأطفال تتمثل فى:
1- الإصابة بالسرطان
2- انخفاض النمو البدني
3- الإصابة بالالتهاب الرئوي
4- موت الرضيع المفاجئ
5- الإصابة بأمراض تنفسية مثل الربو
وأوضحت أن خطورة التبغ على الأطفال تتمثل فى:
1- الإصابة بالسرطان
2- انخفاض النمو البدني
3- الإصابة بالالتهاب الرئوي
4- موت الرضيع المفاجئ
5- الإصابة بأمراض تنفسية مثل الربو