«الصحة» تكشف خطورة تعرض الأطفال لدخان التبغ (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان، فى انفوجراف، عن خطورة تعرض الأطفال لدخان التبغ، مشيرًا إلى ضرورة التوقف عن التدخين لحماية جميع أفراد العائلة.وأوضحت أن خطورة التبغ على الأطفال تتمثل فى:1- الإصابة بالسرطان2- انخفاض النمو البدني3- الإصابة بالالتهاب الرئوي4- موت الرضيع المفاجئ5- الإصابة بأمراض تنفسية مثل الربو