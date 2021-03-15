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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زايد وأبو الغيط يبحثان سبل استمرار تقديم الدعم الطبي للدول العربية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:46 ص
زايد وأبو الغيط
زايد وأبو الغيط
سارة سعودى - فاتن خديوي
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التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش اجتماع الدورة الـ 54 لمجلس وزراء الصحة العرب، بمقر جامعة الدول العربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة هنأت السيد أحمد أبو الغيط لتجديد الثقة له أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة جديدة، مشيدة بجهوده المبذولة في متابعته الحثيثة للقضايا المختلفة للدول العربية وتعزيز أطر التعاون العربي المشترك.

وأضاف "مجاهد" أن اللقاء تناول مناقشة آلية استمرار تقديم الدعم الطبي للدول العربية خاصة التي تعاني من تحديات اقتصادية فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وتعزيز سبل التعاون بين الدول العربية للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول التي تعاني من تحديات صحية وإمدادها بالدعم الطبي.

وأشار إلى أن الوزيرة تقدمت بخطاب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نيابة عن مجلس وزراء الصحة العرب بصفتها رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، يتضمن التأكيد على أهمية الإبقاء على تبعية المجلس العربي للاختصاصات الصحية "البورد العربي" لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول لما له من أهمية في تخريج الأطباء بكفاءة عالية بالدول العربية.

وتابع أن الوزيرة أشارت إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم الفني والمالي والرقابي للمجلس بما يضمن تطوير أعماله، لافتة إلى أن المجلس تم إنشاؤه عام 1978 وتم من خلاله تخريج 53 ألف طبيب عربي ذات كفاءة عالية بمختلف التخصصات الطبية.

ومن جانبه، أشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحرص مجلس وزراء الصحة العرب على تطوير أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية بما يساهم في رفع كفاءة المهنية للأطباء في البلدان العربية.

كما أثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهودات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في متابعة أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم الطبي للأشقاء في الدول العربية، وكذلك دعم الأنظمة الصحية في البلدان العربية خاصة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

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