«العدل» تستخرج أول شهادة مميكنة بالمحاكم عن بُعد

تتابع وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، مشروع التحول الرقمي في منظومة العدالة الناجزة وميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية.وفعلت الوزارة منظومة التقاضي عن بعد كتجربة بالمحاكم الاقتصادية، بداية من رفع الدعوى ومتابعة كل إجراءاتها، واستخراج جميع الشهادات والوثائق.وطبقت الوزارة أمس أول تجربة لاستخراج الوثائق عن بعد حيث تم استخراج شهادة بوحدة إصدار الشهادات عن بُعد وهي شهادة خاصة بعدم وجود أحكام شهر الإفلاس.وتعمل الوزارة على ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها على هذا النظام، لأنه يعزز التحول من النظام القديم للتقاضي إلى الإلكتروني، والذي من شأنه زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار القومي ويحقق سرعة الإنجاز في القضايا.