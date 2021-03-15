مقتل قيادي داعشي بارز في إقليم نانجارهار الأفغاني

قال مسئولون محليون أفغان، اليوم الاثنين، إن قوات خاصة في إدارة الأمن الوطني الأفغاني اشتبكت مع مسلحي تنظيم "داعش" في منطقة مهمند في إقليم نانجارهار.وأضاف المسئولون- حسبما نقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية- إن القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطنية اشتبكت مع مسلحي تنظيم داعش في منطقة مهمند بإقليم نانجارهار، مساء الأحد، مما أسفر عن مقتل زعيم التنظيم محمود جان.وأشارت المصادر إلى أن القتيل من عناصر داعش المعروفين، وهو قائد التنظيم الذي يدبر بين الفينة والأخرى هجمات عنيفة على القوات الأمنية.من جانبه، أفاد مسئول إقليمي بأن قوات الأمن الأفغانية اعتقلت أيضا ثلاثة أعضاء آخرين من داعش.