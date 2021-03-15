مسؤول روسي: بلادنا ضمن قائمة الدول الخمس الأولى في تطعيم كورونا

قال مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، إن بلاده باتت ضمن قائمة الدول الخمس الأولى في العالم، من حيث التطعيم بمكونين ضد فيروس كورونا.وذكر دميترييف - اليوم الاثنين - أن روسيا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا، في هذا المجال، مضيفا أنها "تتصدر في عدد الدورات المنجزة للتطعيم ضد عدوى فيروس كورونا"، لافتا إلي أنه قد تلقى حتى الآن 3.5 مليون شخص الجرعتين من لقاح "سبوتنيك V".وأشار إلى أنه لم تقم أي دولة أوروبية أخرى، حتى الآن، بتطعيم 3 ملايين نسمة بشكل كامل، مؤكدا أن "بريطانيا، التي يستشهد بها الكثيرون كمثال على التطعيم السريع، هي أقل من روسيا في هذا المؤشر بأكثر من مرتين".ولفت دميترييف إلى أن "روسيا تعد، إلى جانب الصين والولايات المتحدة والهند، من أفضل 5 دول في العالم من حيث عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، غالبا ما تتم مقارنة العدد الإجمالي للحقن بشكل غير صحيح، مع هذا المؤشر، في ذات الوقت تستخدم روسيا نهجا محافظا لحساب اللقاحات على أساس التطعيم الكامل بمكونين".