سقوط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة السيارات القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.وأسفرت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات عن أن وراء ارتكاب الجريمة شخصان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارتين بأسلوب (المفتاح المصطنع)، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات قديمة الصنع بذات الأسلوب بقصد تفكيك أجزائها والتصرف فيها بالبيع، كما أقرا بارتكاب حادثي سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.