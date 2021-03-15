تأجيل حملة التطعيم ضد كورونا في الكونغو الديمقراطية

أعلن اتيني لونغوندو، وزير الصحة العامة الكونغولى، إرجاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى أجل غير مسمى والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم في كينشاسا.وبحسب الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين قال ائتني لونجوندو إن جمهورية الكونغو الديمقراطية "ستعلق، كإجراء احترازي، موعد بدء الحملة بلقاح أسترازينيكا، وذلك على غرار ما قامت به العديد من الدول الأوروبية من تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية، ضد فيروس كورونا بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم وتسجيل حالات وفاة.وتابع قائلا: "حتى اليوم لا توجد أدلة على أن تلك الأعراض مرتبط باللقاح، مشيراُ إلى أنه في حال ثبوت عدم وجود أي صلة بين تلك الجلطات واللقاح، وأنه لا يشكل خطرا على البشر فإن حكومة كينشاسا ستبدأ حملة التطعيم.يشار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية تلقت 1.7 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في إطار برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة الفيروس.