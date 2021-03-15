الاتحاد الأوروبي يدرس الحصول على لقاح «سبوتنيك»

أعلنت مصادر دبلوماسية ورسمية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أن التكتل يتجه إلى لقاح "سبوتنيك" الروسي في محاولة لإعادة جهوده المتعثرة لتطعيم مواطنيه، إلى المسار الصحيح.وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي مكلف بالتفاوض مع صانعي اللقاحات نيابة عن الاتحاد - إن حكومات الاتحاد الأوروبي تدرس بدء محادثات مع مطوري "سبوتنيك في"، وأن الشروع في العملية يستوجب أن تتقدم أربع دول في الاتحاد الأوروبي بطلبات بهذا الشأن.وكانت هنغاريا وسلوفاكيا قد قامتا بشراء اللقاح الروسي، وأبدت جمهورية التشيك اهتمامها في صفقة مماثلة، فيما قال المسؤول الأوروبي إن إيطاليا تدرس استخدام أكبر مفاعل حيوي في البلاد لإنتاج اللقاحات بمصنع "ري زير" قرب روما لتصنيع "سبوتنيك في ".من جانبه، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، التي تنسق المحادثات مع صانعي اللقاحات، إن الاتحاد الأوروبي غير مطالب ببدء محادثات مع مطوري "سبوتنيك في"، حتى ولو وافق منظم الأدوية في الاتحاد على استخدام هذا اللقاح.