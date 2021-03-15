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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استكمال التحقيقات في فيديو التحرش بفتاة في مترو الأنفاق

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:38 ص
فتاة في مترو
فتاة في مترو
حسام التمساح
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تستكمل النيابة العامة التحقيقات في واقعة التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت النيابة أمرت بتفريغ فيديو التحرش، ووثَّقت فتاة جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح «سوستة بنطلونه»، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

وأظهر الفيديو البالغة مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة، وهو لم ينتبه لها وكان مشغولًا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

قال المستشار إسماعيل بركة المحامي، في تصريحات خاصة، إن وقائع التحرش التي انتشرت في الآونة الأخيرة غريبة عن المجتمع المصري، وقد تصدي قانون العقوبات لتلك الأفعال، فجأت المادة 306 مكرر تنص علي "يعاقب المسئول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش الحياء".

وشرح "بركه" تعريف عقوبة خدش الحياة، وهي يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح، وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى.

كان شاب يدعى أحمد ناجي، خطيب الفتاة، نشر الفيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث مع أصدقائه عن كيفية التصرف فكان الإجماع هو تحرير محضر بالفيديو حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

وشرح «ناجي» على حسابه بـ"فيسبوك" أن الشاب استقل محطة قباء في الساعة 9 و16 دقيقة مساء أمس، وعندما انتهز وجود الفتاة بمفردها انتقل من المقاعد التي كان يجلس أمامها شابان، وجلس في المقعد المقابل للفتاة وتحرش بها.

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