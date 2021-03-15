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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تبدأ تطعيم 1200 عامل في الخطوط الأمامية بلقاح كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:38 ص
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تطعيم 1200 عامل في الخطوط الأمامية في مدينة "تاواو" الماليزية بلقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لمرض "كوفيد-19"، اعتبارا من اليوم؛ في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتطعيم.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية - في نسختها باللغة الإنجليزية - أن برنامج التطعيم ضد فيروس "كورونا" للصفوف الأمامية سيتم تنفيذه على مدى ثلاثة أيام.

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