ماليزيا تبدأ تطعيم 1200 عامل في الخطوط الأمامية بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تطعيم 1200 عامل في الخطوط الأمامية في مدينة "تاواو" الماليزية بلقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لمرض "كوفيد-19"، اعتبارا من اليوم؛ في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتطعيم.وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية - في نسختها باللغة الإنجليزية - أن برنامج التطعيم ضد فيروس "كورونا" للصفوف الأمامية سيتم تنفيذه على مدى ثلاثة أيام.