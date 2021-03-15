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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:37 ص
حملة أمنية
حملة أمنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 173 قطعة سلاح نارى، بحوزة 139 متهم وذلك على النحو التالى: (12) بندقية آلية (28) بندقية خرطوش (5)طبنجات (128) فرد محلى (160) طلقة مختلفة الأعيرة (15) خزينة متنوعة(217) قطعة سلاح أبيض ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 61023 حكم قضائى متنوع بإجمالى (5409) محكوم عليهم وذلك على النحو التالى:(280) حكم جناية (17710) حكم حبس جزئى (3259) حكم حبس مستأنف (31166) حكم غرامة (8608) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (4) متهمين، إرتكبوا (14) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (245) قضية مخدرات.. بإجمالى (254) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (28،958 كيلو جرام) كمية من مخدر الحشيش وزنت (18،870 كيلو جرام) كمية من مخدر الهيروين وزنت (4،663 كيلو جرام) كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1،475 كيلو جرام) كمية من مخدر شابو وزنت (1،408 كيلو جرام) كمية من مخدر الهيدرو وزنت (400 جرام)كمية من مخدر البودر وزنت (396 جرام) كمية من مخدر الفودو وزنت (135 جراما) - 3868 قرص مخدر.

فى مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 32 متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 26 متهما.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 301 دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25415 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص 39 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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