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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خلال الحجر الصحي.. فتاة تصنع فستانًا من القمامة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:36 ص
فتاة تصنع فستانًا
فتاة تصنع فستانًا من القمامة
شيماء دهب
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خلال وجودها في الحجر الصحي، استطاعت مارني هالين من مدينه بيرث الاسترالية، أن تشغل وقتها من خلال صناعة فستان من مواد مُعاد تدويرها، حيث ابتكرت فستان جميل باستخدام ما وجدته من أشياء أمامها داخل الغرفة.

وفقًا لموقع METRO تبلغ الفتاة من العمر 25 عامًا، وهي عائدة من كندا بعدما عاشت مدة عامين ونصف بعيدًا عن بلدها، ولكن قبل أن تتمكن من لم شملها مع الأصدقاء والعائلة، كان عليها قضاء أسبوعين في أحد فنادق سيدني كجزء من قيود فيروس كورونا، قالت إنها ليست مبدعة بشكل خاص ولم تصمم فستانًا من قبل ولكن كان لديها الكثير من الوقت بين يديها.

وأضافت عبر الموقع: تم صنع معظم الفستان من النفايات الناتجة عن الطعام الذي يتم توصيله يوميًا، قطعت شرائط من الأكياس الورقية التي كانت تبنيها لصنع 43 وردة، ولكن نظرًا لأنها لم تكن تحب أن يكون لونهم أبيض، فقد أدركت أنها تستطيع استخدام أكياس القهوة المتبقية من الإفطار لتلوين الورق، وجعلهم جميعًا بلون بني بالنسبة للتنورة، قامت بكشط الورق لجعله أكثر مرونة وإعطاء القليل من الملمس الناعم لها، وعندما رأت أنها تتشكل، طلبت بعض المقص وشريط لاصق ومسدس غراء لتجميعها معًا.

قالت: "لقد صُدم أصدقائي، الذين كانوا متشككين، وقالوا إنه شيء سيرتدونه، قالت والدتي "أنا فخورة جدًا بك، هذا أمر لا يصدق، الآن أنهيت الحجر الصحي وعادت إلى المنزل في بيرث، وأخذت معي الفستان المصنوع يدويًا ونجا حتى من طيه ووضعه في الخزانة العلوية على متن الطائرة.

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