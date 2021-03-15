رئيس «إيجيكو»: مبادرة التمويل «حل سحري» لتنشيط سوق العقارات

قال المهندس أحمد أبوشبانة، رئيس شركة إيجيكو، إحدى شركات قطاع الأعمال، إن مبادرة تمويل محدودي ومتوسطي الدخل ستعمل على زيادة مبيعات العقارات في مصر.وأضاف «أبوشبانة» أن «المبادرة بمثابة الحل السحري في تنشيط سوق العقارات، ما يعمل على تشجيع الاستثمار، ويدفع الشركات لزيادة المشروعات العقارية».وأكد أن «المبادرة مهامة للغاية في الوقت الحالي، في ظل الأزمة التي تعرض للسوق بسبب فيروس كورونا».وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أمس الأحد، البنك المركزي، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.