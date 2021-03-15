«القابضة للصوامع»: إنشاء 60 صومعة حقلية بسعة إجمالية 300 ألف طن

كشف اللواء توفيق الشال، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، على هامش تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية، لصومعة برقاش أن أحدث الصوامع التي دخلت الخدمة أخيرا، هي برقاش بالجيزة، وصان الحجر بالشرقية، وفي طنطا، ويتم تنفيذ صوامع حقلية في الأماكن التي تحتاج إلي زيادة حجم السعات التخزينية مثل صومعة طهطا إلى 90 الف طن بدلا من 60 الف طن حاليا.وقال عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أنه سيتم إنشاء 60 صومعة حقلية بسعة 300 الف طن إجمالي بسعة تخزينية 5 آلاف طن للصومعة الحقلية الواحدة.