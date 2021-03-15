ضبط موظف بتهمة اختلاس المال العام

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (موظف بإحدى الجهات الحكومية) باستغلال موقعه الوظيفي، وقام بتحصيل مبالغ مالية قيمة اشتراكات وأنشطة خاصة بالجهة محل عمله، وعدم توريدها والاستيلاء عليها لنفسه، وخشية اكتشاف أمره قام بالتلاعب بإيصالات التحصيل وتوريد قيمتهما بأقل من المحصل الفعلى المدون بأصول تلك الإيصالات، وتأكد ذلك بتقرير الجهات المعنية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.