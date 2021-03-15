رئيس القابضة للصوامع: هدفنا رفع السعات التخزينية لـ 3.4 مليون طن

أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع، أن الهدف من توفير أحدث الأنظمة التكنولوجية رفع السعات التخزينية من 1،6مليون طن إلى 3.4مليون طن.وقال في كلمته خلال افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب ببرقاش، بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، أن المركز يضم قاعات محاضرات وقاعات تدريب بتمويل من دولة الإمارات.يأتي ذلك بحضور وزير التموين، ووزيرة التعاون الدولي، وشركة المقاولون العرب، وفد من السفارة الإماراتية، ودولة الدنمارك.