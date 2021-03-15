تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

قامت محافظة أسيوط، بتسليم عقود ابتدائية لـ35 منتفعا بعدد من قرى مركز القوصية بعد قيامهم بتقنين أوضاعهم واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتسعير وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بمضاعفة الجهود لتقديم أعلى النتائج في التعاقدات والانتهاء من كافة الإجراءات لتسليم المواطنين العقود التي تم توقيعها مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.كانت هويدا شافعي رئيس مركز الوقصية قد سلمت عدد 35 عقد ابتدائي للمستفيدين من واضعي اليد على أملاك الدولة الذين أنهوا إجراءات الفحص والمعاينة والتقييم الفني والتسعير مؤكدة على توفير وتقديم كل التسهيلات على المواطنين فى السداد وتيسير الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم وموافقة كافة الجهات المعنية طبقًا للقانون لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والأسرى للمتقدمين مشيرة إلى أن المحافظة تولي إهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد.