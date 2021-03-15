وفيات كورونا تتخطى 6 آلاف حالة في إسرائيل

تجاوز إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إسرائيل الستة آلاف حالة.ووفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، فقد توفي 6011 شخصا بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وكان إجمالي الوفيات قد بلغ مطلع العام 3400 حالة، قبل أن يرتفع إلى خمسة آلاف مطلع فبراير.وتعد حملة التلقيح في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9.3 مليون نسمة، من أنجح حملات التلقيح ضد كورونا في أنحاء العالم.