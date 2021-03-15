ضبط نصاب ادعى قدرته على توظيف الأموال في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى السيدات مقيمة بالإسكندرية بقيام صاحب محل أجهزة كهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك "له معلومات جنائية"، بتلقى مبالغ مالية منها لتوظيفها واستثمارها لها بالمخالفة لأحكام القانون.وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المذكور بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية، والحصول من الشاكية على مبلغ مالى مقابل حصولها على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.