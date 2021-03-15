وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يشهدان عرضا لفرقة «ولاد البلد»

تشهد الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم الإثنين، انطلاق العرض المسرحي لفرقة "ولاد البلد" على خشبة مسرح قصر ثقافة قنا، وسط إجراءات احترازية مشددة، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.هذا وأشاد المحافظ بالدور التنويري الذي تلعبه هيئة قصور الثقافة لمواجهة العادات والأفكار الخاطئة عبر توظيف الفن والمسرح، مؤكدا أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها.وأشار المحافظ إلى أن محافظة قنا أنجبت العديد من القامات الثقافية والعلمية في جميع المجالات، كما يتشوق أهالي قنا لمثل هذه الفعاليات والعروض المسرحية.وأوضح محمود عبد الوهاب مدير عام مديرية الثقافة بقنا أن العرض المسرحي لفرقة ولاد البلد، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، للمخرج محمد الشرقاوي ويعالج عددا من القضايا المجتمعية بصبغة فنية ممتعة.