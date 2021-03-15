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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ قنا يشارك فى ندوة ثقافية بمناسبة العيد القومى

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:32 ص
حازم عمر
حازم عمر
قنا: إسلام البكري
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شارك حازم عمر نائب محافظ قنا فى الندوة التثقيفية التي نظمها المنتدى القنائي، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وذلك بحضور نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، والدكتور محمود خضاري رئيس المنتدى ولفيف من القيادات الشعبية والشباب القنائي.

وناقش نائب محافظ قنا جهود الدولة المتواصلة في تنفيذ طفرة تنموية غير مسبوقة داخل جميع المحافظات المصرية سواء على مستوى المدن والقرى على السواء، وخصوصا بإقليم صعيد مصر، ومحافظة قنا التي يجري بها تنفيذ برنامج التنمية المحلية، انطلاقا من استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ووصف نائب المحافظ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعمار الريف المصري، بالقرار التاريخي، بهدف خلق حياة كريمة بخدمات متكاملة، بحيث ألا تقتصر عملية التنمية على المدن فحسب، مما يعكس الرؤية الشاملة للدولة المصرية في تنمية كافة أرجاء الدولة المصرية.

و أكد نائب محافظ قنا أن هناك توجيه من القيادة السياسية بشأن بناء الإنسان المصرى وأن تصل الرسالة الثقافية لأبنائنا فى القرى والنجوع بشكل تنويري صحيح، لمواجهة العادات والأفكار الخاطئة، لأن المجتمعات لا تتغير إلا بتغير القناعات.

يذكر أن فعاليات الندوة شهدت عدة مقترحات وتطلعات طرحها عدد من الشباب والفتيات حول عدد من القضايا التي تشغل الشارع القنائي، كما شهدت الندوة عددا من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية.

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