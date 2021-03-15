«باسيلي»: مركز تكنولوجيا تداول الحبوب الأول من نوعه بالشرق الأوسط

كشف اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة القابضة للصوامع والتخزين، أن المركز لتكنولوجيا تداول وتخزين الحبوب الأول من نوعه المركز في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن السعة التخزينية في 2016 كانت 1.6مليون طن، وحاليا وصلت إلى 3.4 مليون طن وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والجهات الحكومية.وقال وأكد رئيس مجلس إدارة القابضة للصوامع والتخزين، خلال كلمته في المؤتمر المنعقد الآن، أنه تم تأسيس المركز الإقليمي لتكنولوجيا التخزين وتداول وصناعة الحبوب ليكون الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة وشركة المقاولون العرب، وشركة كمبريا جرين، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.يأتي ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لتفقد أعمال تطوير صوامع التخزين بمنطقة برقاش بالجيزة، وافتتاح المركز الإقليمي لتدريب وتأهيل جميع العاملين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين من كوادر بشرية وفنيين وإداريين.كما يحضر الافتتاح محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ووفد من سفارة دولتي الإمارات العربية المتحدة، والدنمارك،