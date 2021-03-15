ضبط 5086 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5086 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1998 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و235 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائي، و14 مخالفة شروط التراخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.