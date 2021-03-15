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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهمين بترويج أدوية مجهولة المصدر لعلاج المفاصل عبر الإنترنت

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:30 ص
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالمنوفية، لاتهامهما بالترويج لعقاقير طبية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بممارسة نشاط إجراميًا فى الإتجار بالأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون، متخذين من المحل الخاص بهما بدائرة مركز شرطة أشمون مركزًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى والإعلان من خلال بعض القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت بالترويج لنشاطهما المُؤثم فى بيع الأدوية لعُملائهما بمُختلف المحافظات وتوافر عقار لعلاج آلام العظام والمفاصل مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف مقر المخزن الخاص بالمتهمين المشار إليه، حيث أمكن ضبطهما وعثر على 3200 عبوة من عقار مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة، وممنوع تداوله بالأسواق، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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