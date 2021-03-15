وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا حول أنشطة معهد البترول

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر فبراير الماضي.وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالميًا بلغ 24 بحثا، وتم نشر 3 كتب، كما تمت المشاركة في فعاليات 17 ورشة عمل، فضلا عن المشاركة في 6 مشروعات علمية.وأضاف التقرير أن المعهد تمكن من توقيع عدد 4 بروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، حيث تم توقيع اتفاقية مع كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية.كما وقع المعهد اتفاقية تعاون مع جامعة فاروس بالإسكندرية، وكذلك اتفاقية تعاون مع شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك).وأضاف التقرير أنه تم قبول مشروع بحثي من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان، "تخزين واحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون فى متراكبات بوليمر خرسانية صديقة للبيئة"، كما تم الحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رقم 30022 تحت عنوان "Preparation Eco-Friendly New Lubruicant Based on Jatropha Oil Formulation for Oil Well Drilling"وتضمن التقرير أيضا البدء في تنفيذ برنامج منظومة التحول الرقمي، وتفعيله على أجهزة إدارة التدريب وإدارة المكتبة وعرضها تفصيليا على العاملين والتدريب عليها.وأشار التقرير إلى أنه تم اعتماد مركز التدريب بالمعهد من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعام السادس وذلك باعتباره من المراكز المتخصصة وإدراجه ضمن دليل مراكز التدريب على المستوى القومي، وتم تقديم 4 محاضرات عن بعد، لعدد 80 متدربا.