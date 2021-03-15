147 ألفا و423 إصابة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 147 ألفا و423 إصابة.وذكرت وزارة الصحة العمانية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغت 1609، بنسبة 10ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 136 ألفا و770، لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.وتواصل وزارة الصحة العمانية حاليًّا تطعيم المستهدفين في المرحلة الأولى من الحملة الوطنية ضد "كوفيد 19" بلقاحي "فايزر – بيونتيك" و"أكسفورد – أسترزينيكا"، حيث بلغ إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاح في السلطنة حتى اليوم 85 ألفًا و984 شخصًا.