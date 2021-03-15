ضبط عامل يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "عامل" مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذًا من دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم).بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.