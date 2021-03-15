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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:28 ص
حملة حقك تنظمى
حملة حقك تنظمى
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلنت محافظة أسيوط عن انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بمراكز المحافظة، خاصة القرى النائية التي تشهد كثافة سكانية عالية.

وقال الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة سمية عنتر مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة قد بدأت في تنظيم حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" بحيث تكون بمراكز (البداري، أسيوط، الغنايم، صدفا، القوصية) وتمتد حتى الخميس المقبل.

وأشار إلى أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع فضلًا عن دعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وذلك عن طريق عقد ندوات تثقيفية وإعلامية وتنظيم الندوات وزيارات منزلية من منزل إلى آخر بمعرفة الرائدات الريفيات وأطباء متخصصين وبالتعاون مع الجهات الشريكة.

الجدير بالذكر أنه تم عقد امتحان فوري لمحو الأمية بنادي المرأة بوحدة قرقارص وذلك على هامش الحملة وذلك تحت إشراف مشرفة النوادي بالإدارة إيمان سيد، وإعداد مسؤولة النادي سامية قرقارص.

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