باكستان تفرض قيودًا لمكافحة موجة ثالثة من كورونا

فرضت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، قرارات إغلاق في البؤر الساخنة التي تنتشر بها إصابات فيروس كورونا في المدن المكتظة بالسكان، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من تفشي الإصابات.وقال ساجد شاه، وهو متحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم فرض إغلاق "ذكي" فيما لا يقل عن سبع مدن رئيسية، بإقليم البنجاب في وسط البلاد، والعاصمة إسلام آباد.كما أن هناك قيودا على حركة المواطنين، وحظرا على التجمعات داخل الأماكن المغلقة، وإغلاقا مبكرا للمتنزهات والأسواق، وإغلاقا للمؤسسات التعليمية لمدة أسبوعين.