مفتي كازاخستان: نحتفل بميلاد «الفارابي» سنويًا

قال الشيخ ناوريزباي أوتبينوف، المفتي الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، إن رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقاييف، أصدر قرارًا خاصا بشأن الاحتفال على مستوى الدولة بالذكرى 1150 عامًا لميلاد العالم الفيلسوف أبو ناصر الفارابي، وعلى أساس هذا القرار تم تشكيل لجنة حكومية في العام الماضي، حيث برعايتها تم إجراء كثير من الأبحاث حول حياة وأعمال العالم الكبير، وأحد أشهر مفكري أوترار وأكثرهم شهرة، حيث اشتهر باسم أرسطو الشرق، أي المعلم الثاني بعد أرسطو. وما زالت الدراسات مستمرة في هذا الاتجاه.وأوضح مفتي كازاخستان، أن «الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان احتفلت العام الماضي بالذكرى الثلاثين عاما على تأسيسها، وأصبحت الإدارة الآن مركزًا رئيسيًا لنشر الإسلام في جميع ربوع البلاد، وهي تعطي اهتمامًا خاصًا لسبعة مجالات في عملها، الأهم منهم التربية الروحية، أي علم الإحسان، الإحسان هو إتقان العمل الذي يقوم به المسلم وبذل الجهد لإجادته ليصبح على أكمل وجه، فإن كان العمل خاصا بالناس وجب تأديته على أكمل وجه»، لافتًا إلى أن صلاح العمل مرتبط بصلاح القلب، وفساده مرتبط بفساد القلب.